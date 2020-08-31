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31 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete Kararları

31 Ağustos Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları 31230 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

31 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete Kararları
31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:20

31 Ağustos Pazartesi tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914)

–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

–– Bazı Fakülte ve Enstitünün Kurulması ile Belirtilen Enstitülerin Kapatılması, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2916)

–– Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi Sınırları İçerisinde 27/2/2017 Tarihli ve 2017/9989 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgedeki Sağlıksız Yapılaşmanın Çözümüne Yönelik Projenin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Bolvadin Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2917)

YÖNETMELİKLER

–– Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği

–– İstanbul Kent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

31 Ağustos Pazartesi 2020 Tarihli ve 31230 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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