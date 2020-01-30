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30 Ocak 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları

30 Ocak 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları 31024 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...

30 Ocak 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları
30 Ocak 2020 Perşembe 01:35

30 Ocak 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları

30 Ocak 2020 tarihli ve 31024 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hakkari Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/1)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/4384 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/12/2019 Tarihli ve 2016/8080 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
– Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
30 Ocak 2020 Tarihli ve 31024 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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