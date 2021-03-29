30 Mart Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövülen Zeynep Ç. "Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Annemi arayıp 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun?' demiş" ifadelerini kullandı.