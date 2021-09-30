30 Eylül Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

Borç yapılandırmasından yararlanmak için yarın son gün Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için bugüne kadar 5 milyon 36 bin kişi başvuruda bulundu. Yapılandırma kapsamında 127 milyar 516 milyon lira alacak yapılandırıldı.