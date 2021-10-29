30 Ekim Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Sabrettikçe Çılgına Dönen Üç Burç Sabrının sonu selamet olmayan 3 burç Sabreden derviş muradına ermiş mi bilemiyorum ama bazı burçlar için sabır eşittir eziyet. Bundan dolayı sabrettikleri kişilere ve durumlara karşı naif olmayabilirler. Peki sabrının sonu selamet olmayan 3 burç hangisi? İşte cevabı...