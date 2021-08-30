30 Ağustos Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Ece Üner ile Susma 15. Bölümde ülke gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortalığı ayağa kaldırdı! Eşi ve öz babasının ilişkisi olduğunu öğrenen Adnan Bey'in aldatılma hikayesi herkesin tüylerini diken diken etti. Peki bu ilişki nasıl açığa çıktı?