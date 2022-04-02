3 Nisan Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Emeklilik tarihini etkileyen detaylardan biri de yıpranma payı. Çalıştığınız iş SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek kategorisindeyse erken emeklilik mümkün oluyor. Sağlık çalışanları, cezaevi görevlileri gibi yeni mesleklerle yıpranma hakkı elde eden meslek sayısı da son dönemde arttı. 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabiliyor. İşte yıpranma hakkı olan meslekler.