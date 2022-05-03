3 Mayıs Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 2023 seçimleri yaklaşırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isminin dillendirilmesi sonrası geri plana düşen Kılıçdaroğlu, kürsüde yüksek perdeden bir şova girişerek kendisini yeniden topa soktu. "İçimde, bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı, hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız." ifadeleriyle gelecek için adaylık sinyali veren Kılıçdaroğlu, üstü kapalı olarak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslendi "Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" dedi.