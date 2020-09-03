3 Eylül Perşembe Resmi Gazete Kararları

3 Eylül Perşembe tarihli ve 31233 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI 3 Eylül Perşembe 2020 Tarihli ve 31233 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.