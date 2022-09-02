3 Eylül Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan bir müştekinin, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın için "İdam edilsinler" demesi üzerine tutuklu sanık Fatih Aydın, "Sen idam edil" dedi. Duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.