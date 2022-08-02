3 Ağustos Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriyeli mültecilerle ilgili daha önce dillendirilmeyen bir çıkışta bulundu. Erbakan, ABD ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği terör devletinin önüne geçilmesi için Suriyelilerin ülkelerine gönderilmelerinin şart olduğunu ifade etti.