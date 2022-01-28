29 Ocak Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

GELİR VERGİ DİLİMLERİ 2022, 2022 yılı gelir vergi dilimi Tablosu, Memurların maaşı vergi dilimi ile yıl sonunda böyle düşecek. Bakanlık Gelir Vergisi Tebliğ'ini yayımladı. Memur maaşlarının vergi dilimi ile nasıl düşeceği de örneklerle gösterilimiş oldu