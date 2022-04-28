29 Nisan Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

29 Nisan 2022 burç yorumları hayata dair tüm sorulara yanıt veriyor. Peki, kimleri, neler bekliyor? Akrep burcu için iş ve aşk konularında mutluluğu yakalayacağınız günler çok yakında. Kalbi boş olan Boğa burcu aşka yelken açabilir. İşte 29 Nisan 2022 koç, boğa, akrep, kova burcu ve diğer burçların yorumları…