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29 Mart 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları
29 Mart 2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Esnafa Düşük Faizli Kredi ve Kredi Borçlarının Ertelenmesi TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2323)
YÖNETMELİKLER
–– Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2324)
–– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11)
İLÂN BÖLÜMÜ
29 MART 2020 Tarihli ve 31083 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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