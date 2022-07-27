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28 Temmuz Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

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28 Temmuz Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları
Kamusaati
Kamusaati
27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:01

28 Temmuz Perşembe tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..

 

28 Temmuz Perşembe tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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