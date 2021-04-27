28 Nisan Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanmanın ayrıntılarını açıkladı. Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.