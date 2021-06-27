28 Haziran Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Türkiye’nin konuştuğu Metin ve Necla Büyükşen cinayeti hakkında canlı yayında son dakika gelişmeleri yaşandı. Üzerinden yaklaşık olarak üç sene geçen cinayette katilin bulunması için ekipler adeta seferber oldu. Gözyaşlarının stüdyoda sel olduğu anlar ve cinayetin ayrıntıları izleyenleri ekran başına kilitlerken 21 yaşındaki Büşra Büyükşen ise korkunç olayın tek şahidi olarak yaşadığı o anları anlatıyor. Bugünkü yayında da işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti hakkında Jandarma erinden şok ifade geldi. “Uğur Büyükşen gülüyordu” sözleri adeta şaşkına çevirdi. Milyonların aklında şimdi tek soru var “Metin ve Necla Büyükşen’in katili kim?” İşte Dr. Osman Büyükşen olayında son dakika gelişmeleri…