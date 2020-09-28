28 Eylül Pazartesi Resmi Gazete Kararları

Doğan Ceylan'ın yeni yazısı kamusaati.com'da Canlı Dersler Azaltılmalı ve EBA Tv ile bütünleştirilmeli korona virüs tedbirleri kapsamında okullara sınıfar ve sosyal mesafe nasıl olacak? Eba ile uzaktan eğitim yararlı oluyormu? işleyiş tam anlamıyla başarılı mı? Eba neden başarısız?