28 Aralık Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

Türkiye Ekonomi Modeli, üretime dayalı, ihracat öncelikli bir temele dayanıyor. Kısa vadeli adımlar hafta içi yapılan düzenlemelerle hızlıca hayata geçirildi. Ancak modelin başarısı için orta ve uzun vadede yerine getirilmesi gereken 20 maddelik ev ödevi var. Mega endüstri bölgeleri kurulacak. Elektrikli araç endüstrisi teşvik edilecek. Enerji, savunma sanayii, havacılık, ilaç, tarım ve hayvancılık gibi stratejik sektörlere kredide öncelik verilecek. Mesleği eğitim merkezleri güçlendirilecek. Sektörel beceri haritaları çıkarılacak. Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatı sadeleştirilecek. Sektörel beceri haritaları çıkarılacak