28 Ağustos Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen zam haberleri sonrası bu kez güzel bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar sürerken, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına indirim geliyor. 30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak indirim pompaya da yansıyacak. İşte benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri