27 Temmuz Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

1 Ağustos'ta sigaraya zam gelecek mi?, Yaklaşık bir ay önce tüm sigara markalarında 2'şer TL zam yapılmıştı. Tüm marka sigaralarda uygulanan zammın ardından fiyatlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddiaya göre ise sigaraya 3 TL zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, sigaraya zam var mı? 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...