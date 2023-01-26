27 Ocak Cuma 2023 Resmi Gazete Kararları

26 Ocak Perşembe gecesi 2023 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili idrak edilecek, fazileti bol Regaib kandili gecesi için resimli kandil mesajları hazırladık. İslam aleminin merakla beklediği Regaip Kandili, bu akşam idrak ediliyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Regaip Kandili ile ilgili en güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajlarını ve sözlerini bir araya getirdik!