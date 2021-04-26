27 Nisan Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda İnsanlar valilikler tarafındn terminallerde oluşturulan izin masalarında yoğunluk oluşturuyordu bu kapsamda yeni bir kolaylık yapıldı ve artık seyahat izin belgeleri E-Devlet platformu üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek