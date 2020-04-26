27 Nisan 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları TC Resmi Gazete Kararları 31111 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Korona Virüs Kararları ve yayınlanan genelgeler TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
27 Nisan 2020 Pazartesi tarihli ve 31111 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Esnafa Düşük Faizli Kredi ve Kredi Borçlarının Ertelenmesi TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/174)
YÖNETMELİKLER
–– Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
27 Nisan 2020 Pazartesi Tarihli ve 31111 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!!
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler