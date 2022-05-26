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27 Mayıs Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

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27 Mayıs Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları
Kamusaati
Kamusaati
26 Mayıs 2022 Perşembe 19:53

 27 Mayıs Cuma tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/5075 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/10405 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onüçüncü Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

27 Mayıs Cuma tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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