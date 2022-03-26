27 Mart Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

E-Devlet Gübre Desteği Başvurusu, E-Devlet Mazot Desteği Başvurusu, Mazot ve Gübre Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?, Kimler Mazot ve Gübre Desteği Alabilir?, Tarımsal destek paketi 2022 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe alınmıştır. Mevcut bütçeye yapılan 3,2 milyar TL’lik ilaveyle üreticilere sunulan yardımların toplamının 29 milyar TL’ye ulaşması planlanmaktadır.