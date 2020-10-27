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27 Ekim Salı Resmi Gazete Kararları

27 Ekim Salı TC Resmi Gazete Kararları 31287 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

27 Ekim Salı Resmi Gazete Kararları
27 Ekim 2020 Salı 00:06
 

27 Ekim Salı tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)
–– 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/477, 478)
YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/106, 107, 108, 109, 110, 111, 112)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/55, K: 2020/44 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

27 Ekim Salı 2020 Tarihli ve 31287 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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