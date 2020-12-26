27 Aralık Pazar Resmi Gazete Kararları

Brezilya'da bir çocuk annesi kadın, evine gitmek için işinden çıktı. Kaldırımda yürürken, trafik ışıklarında bekleyen bisikletli bir şahıs, genç kadının kafasına bir el ateş etti. Yere yığılan kadının boynuna da iki el ateş ettikten sonra uzaklaşan saldırganın korkunç eylemi kameraya anbean yansıdı.