26 Ocak Perşembe 2023 Resmi Gazete Kararları

Osmaniye'de 30 yıldır oto tamirciliği yapan Selçuk Hançer, ekonomik koşullar nedeniyle müşterilerin sıfır yerine ikinci el parça sorduğunu belirtti. Hançer, "Muayenesi geliyor, bazı arkadaşlarımız var 'Abi elinde bu muayeneyi geçirecek malzemelerin varsa biz bunu takalım, bunu taktıktan sonra da geri çıkaralım' diyor. Bunun kirasını istiyoruz biz de." dedi.