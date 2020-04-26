26 Nisan 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl havaların geçtiğimiz yıllara göre daha ferah olduğu mayıs ayına denk geldi. Önceki yıllarda havaların bir hayli sıcak geçtiği Ramazan ayı bu yıl nasıl geçecek? Ramazan Ayında Hava Sıcaklıkları Ne Kadar Olacak?, Ramazan ayında havalar nasıl olacak?, Ramazan Ayının İlk Haftası Hava Durumu Nasıl Olacak?