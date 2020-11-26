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26 Kasım Perşembe Resmi Gazete Kararları

26 Kasım Perşembe Resmi Gazete Kararları 31316 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

26 Kasım Perşembe Resmi Gazete Kararları
26 Kasım 2020 Perşembe 00:02
 

26 Kasım Perşembe tarihli ve 31316 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV Şemikler-Ulucak Enerji İletim Hattının 34-41 Numaralı Direkleri Arası ile 400 kV Bornova GİS-İzdemir TES Enerji İletim Hattının 98-103 Numaralı Direkleri Arasının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3222)

–– 154 kV Denizli Batı 380 TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3223)

–– 154 kV Birecik TM Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3224)

–– İzmir Karaburun İçmesuyu Projesi Kapsamındaki İzmir-Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve İçmesuyu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3225)

–– İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3226)

–– Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi ile Yenişehir İlçesi, Çayırlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3227)

–– Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3228)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2017/31774 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

26 Kasım Perşembe 2020 Tarihli ve 31316 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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