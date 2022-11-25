26 Kasım Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ağır hasarlı binalardaki vatandaşlara 90 bin liraya kadar eşya yardımı, 30 bin liraya kadar kira yardımı, kiracılara 15 bin liraya kadar taşınma yardımı, ağır hasarlı konutlardan konteynerlere geçenlere ise 15 bin liraya kadar yardım yapılacağını söyledi.