25 Temmuz Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları

25 Temmuz Pazar 2021 günlük burç yorumları tüm astroloji takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarın, Ay saat 01:36'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün Başak burcuna ve Güneş Aslan burcuna geçiyor. Gündüz saatleri ilişkiler açısından güzel enerjiler olduğu söylenebilir. İşte tüm detaylar...