25 Şubat Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

PTT, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin bugünkü grup toplantısında ifade ettiği "HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı" iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu. PTT AŞ, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi..