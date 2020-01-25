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25 Ocak 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

25 Ocak 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları 31019 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...

25 Ocak 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
25 Ocak 2020 Cumartesi 11:12

25 Ocak 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

25 Ocak 2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/6802 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/13099 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 Ocak 2020 Tarihli ve 31019 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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