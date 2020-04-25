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25 Nisan 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

25 Nisan 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları TC Resmi Gazete Kararları 31109 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Korona Virüs Kararları ve yayınlanan genelgeler TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

25 Nisan 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
25 Nisan 2020 Cumartesi 00:01

25 Nisan 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

25 Nisan 2020 Cumartesi tarihli ve 31109 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?  Esnafa Düşük Faizli Kredi ve Kredi Borçlarının Ertelenmesi TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– TS 1441-1 Yaylar-Kalite Gerekleri-Silindirik Helisel Sıkıştırma Yayları (Basınca Çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak Tel ve Çubuktan İmal Edilen, Sıcak Sarılmış Standardı ve TS 1441-2 Yaylar-Kalite Gerekleri-Silindirik Helisel Sıkıştırma Yayları (Basınca Çalışan)-Bölüm 2: Yuvarlak Çubuktan İmal Edilen, Seri İmalat İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2020/31)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/04/2020 Tarihli ve 9313 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 9319 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 Nisan 2020 Cumartesi Tarihli ve 31109 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #resmi gazete #cumartesi #Cumhurbaşkanlığı #atama #karar
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