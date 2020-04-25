25 Nisan 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

25 yıl evli kalan ev hanımı emekli mi olacak, ev hanımları nasıl emekli olur?, EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER? ev hanımlığından emekli nasıl olur neler yapmak gerekir, Çalışmadan nasıl emekli olunur? Kadınların iş hayatına katılmasıyla alakalı girişimler desteklenmeye devam ediyor. Son ilerlemeler ile beraber ev hanımlarına mühim bir fırsat sunuluyor. Ev hanımlarına 25 sene evli kalarak emekli olma hususu daha daha eskiden sıkça gündeme gelmişti. İşte Detaylar