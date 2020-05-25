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25 Mayıs 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları

25 Mayıs 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları 31135 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Korona Virüs Kararları ve yayınlanan genelgeler TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

25 Mayıs 2020 Pazartesi TC Resmi Gazete Kararları
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:46

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)" uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.

 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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