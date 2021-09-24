25 Eylül Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Kovid-19 ve grip arasındaki fark nasıl anlaşılır Prof. Dr. Mustafa Gerek, grip vakalarında ishal, karın ağrısı, koku ve tat alma bozukluğu gibi belirtilerin Kovid-19'a göre daha az görüldüğünü söyleyerek aradaki farklılıklara dikkat çekti.