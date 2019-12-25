25 Aralık 2019 Çarşamba Tarihli TC Resmi Gazete Kararları

25 Aralık 2019 Çarşamba 30989 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...
25 Aralık 2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1877)
–– Uşak İli, Ulubey İlçesi, Hasköy Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1878)
–– Sinop İli, Boyabat İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1879)
–– Konya İli, Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1880)
–– Hakkari İli, Yüksekova İlçesinde Bulunan Nehil Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1881)
–– Karabük İli, Eskipazar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1882)
–– Denizli İli, Çameli İlçesinde Bulunan Kusuru Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1883)
–– Burdur İli Sınırları İçerisinde Bulunan İnsuyu Havzası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1884)
–– Hatay İli, Kırıkhan ve Reyhanlı İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Belirlenmesi, Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1885)
–– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1886)
–– 154 kV Saros RES TM-Kocalar RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1887)
–– 154 kV Saros RES TM-Çan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1888)
–– 154 kV Kulu-Emirler Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1889)
–– Kuzey Marmara Otoyolu ile Kesişen Enerji İletim Hatlarının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1890)
–– 154 kV Elbeyli Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1891)
–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Evren KÖK-Gülhüyük KÖK Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1892)
–– Antalya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kızılağaç 380 TM-Karacalar DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1893)
–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Yenikozlu TM-Saka DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1894)
–– Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde Yapımı Planlanan Afşin C Termik Santrali ve Yan Üniteleri ile Hurman Nehrinin Derivasyonu İşi Kapsamında Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1895)
–– Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Hatay ve Adana İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1896)
–– Karabük İli, Eskipazar İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Mermer Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1897)
–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1898)
–– Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1899)
–– Artvin İli, Murgul İlçesine Bağlı Damar Köyünün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Murgul Belediyesine Katılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1900)
–– 2019 Yılı Yatırım Programında 2013A010230 Proje Numarası ile Yer Alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Çermik-Kale (GAP) Projesi Kapsamındaki Kale Barajı İçin Alınan Kamu Yararı Kararının İlan Süresinin Bitiminden İtibaren Başlayan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Sınırlamaya İlişkin Sürenin, Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Beş Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1901)
–– Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1902)
–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2020 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1903)
–– İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvarbey Mahallesinde Bulunan ve 3/7/2007 Tarihli ve 2007/12375 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren, Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1904)
–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görev Yapan Türk Askeri Birlikleri Personeli ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeline Tazminat Ödenmesi Hakkındaki 4/2/2002 Tarihli ve 2002/3698 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1905)
–– Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1906)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1907)
–– Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketine Hazinenin İştirak Etmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1908)
–– Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 200.000.000 TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1909)
–– Antalya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1910)
–– Bazı Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ile Bazı Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılmasına, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Bünyesinde Almanya’nın Berlin Şehrinde Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi Kurulmasına, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsünün Adının Afet Yönetimi Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1911)
YÖNETMELİKLER
–– Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1850)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ
25 Aralık 2019 Tarihli ve 30989 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler