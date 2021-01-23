24 Ocak Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları

24 Ocak Pazar Resmi Gazete Kararları 31374 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Korona Virüs Kararları ve yayınlanan genelgeler Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, Anayasa mahkemesi kaarları, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
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24 Ocak Pazar tarihli ve 31374 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?
24 Ocak Pazar 2020 Tarihli ve 31374 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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