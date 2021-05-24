24 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Rusya Devlet Başkanı Putin'in gizli sevgilisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki ünlü ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva, 2019 yılında ikiz bebek dünyaya getirdiği söylentilerinin ardından bir daha hiç ortalıkta görünmemişti. Son olarak Rus jimnastikçilerin "doğum gününü kutlamak için ulaşamıyoruz" diye şikayette bulunduğu Kabaeva, Rusya Jimnastik Federasyonu aracılığıyla bir açıklama yaptı.