24 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

24 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli ve 31490 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
24 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli ve 31490 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
24 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli ve 31490 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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