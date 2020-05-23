24 Mayıs 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları

Bayram namazı evde kılınır mı? Ramazan Bayram Namazı nasıl kılınır? 2020 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 nedeniyle camilerde kılınamayacak olan bayram namazı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Dileyen evinde bayram namazını dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir” dedi İşte Bayram Namazı Kılınışı (Resimli Anlatım)