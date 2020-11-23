24 Kasım Salı Resmi Gazete Kararları

Yapılan son kısıtlamalar sonrası vaka sayısında düşüş beklediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı dilediğimiz oranda düşmezse yeni yasaklar gelecek. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz" dedi.