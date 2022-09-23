24 Eylül Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Türkiye, ABD'den alınması planlanan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili temaslarını sürdürürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konu hakkında yaptığı açıklama Türkiye'nin tavrını net olarak ortaya koydu. Satış için getirilecek kısıtlamalara karşı çıkan Bakan Çavuşoğlu, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. Bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" ifadelerini kullandı.