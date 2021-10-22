24 Ekim Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları

Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kar bekleniyor Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.