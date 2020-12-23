24 Aralık Perşembe Resmi Gazete Kararları

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs paraları ödeme tarihleri merak edildi. Devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi imkânlarından yararlanma hakkı kazanan öğrenciler, ilk olarak e Devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemlerini tamamladı. Ocak ayında açıklanması beklenen burs ve kredi paraları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri ne zaman yapılacak?