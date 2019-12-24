24 Aralık 2019 Salı Tarihli TC Resmi Gazete Kararları

24 Aralık 2019 Salı Tarihli TC Resmi Gazete Kararlarıı 30988 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...