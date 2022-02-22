23 Şubat Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

En Ucuz kredi verecek bankaların listesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak üç bölümde veriliyor. Yatırım yapmayı planlayan şirketler, Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon TL'yi buluyor