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23 Şubat 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları

23 Şubat 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları 31048 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

23 Şubat 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları
23 Şubat 2020 Pazar 00:45

23 Şubat 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları

23 Şubat 2020 tarihli ve 31048 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2020 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
23 ŞUBAT 2020 Tarihli ve 31048 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #23 şubat resmi gazete #resmi gazete
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