23 Ocak Pazartesi 2023 Resmi Gazete Kararları

İsveç'te aşırı sağcı Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması büyük tepki çekti. Türkiye ve İslam dünyasından birçok ülke skandal olaya sesiz kalmazken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson sessizliğini bozdu. Kristersson sosyal medya hesabından "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez. Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır." dedi.